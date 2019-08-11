«Реал» ограничит общение Зидана со СМИ до начала сезона из-за вопросов журналистов о трансферах

«Реал» до старта нового сезона постарается ограничить общение главного тренера команды Зинедина Зидана со СМИ. Ожидается, что специалист не будет давать интервью после сегодняшнего товарищеского матча с «Ромой».

В клубе видят, что француз был неспособен скрывать свое беспокойство во время недавних пресс-конференций, особенно когда ему задают вопросы о возможных приобретениях или по поводу игроков, которые могут покинуть команду.

Этим летом Зидан общался с прессой во время международного кубка чемпионов, так как это было предусмотрено в договоре мадридцев с организаторами турнира. Отсутствие подобного пункта в контракте с организаторами Кубка Ауди позволило ему избежать необходимости давать пресс-конференции перед матчами с «Тоттенхэмом» и «Фенербахче».

Также 47-летний француз не выступал перед товарищеским матчем против «Зальцбурга» (1:0) в среду.

При этом «Реал» не сможет продолжать подобную практику во время сезона из-за определенных контрактных обязательств перед Ла Лигой и Лигой чемпионов.