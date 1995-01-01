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    Семак: «Малком набирает форму, постепенно готовим его»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0). Действующие чемпионы еще ни разу не проиграли.

    «Сложная, нервная игра. Хорошо, что смогли забить второй мяч. В первом тайме было много технического брака. Динамо во втором тайме могло сравнять счeт. Но мы заслуженно довели матч до победы.

    Хочу сказать Себастьяну Дриусси огромное спасибо – он продолжительное время играет там, где нужно команде. Может, не там, где он любит сам.

    Малком пока набирает форму, постепенно готовим его», – сказал Семак.

    Источник: Телеграм-канал Александра Боярского

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии9
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      Рейтинг: +291

      Chingis17rus 31 секунду назад

      Малком топ и это видно. Сыграется с остальной бандой и для нашего чемпа будет зубодробительная атака.

      0
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      Рейтинг: +357

      dimag 14 минут назад

      Однозначно надо подтянуть его до 45 лямов,а то убыток будет.Не всякий Малком - Халк, и его купят китайцы.

      0
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      Рейтинг: +2352

      TOL47 28 минут назад

      может других игроков надо подтягивать к Малкому

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      Рейтинг: +17421

      Боцман59rus 32 минуты назад

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      0
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      Рейтинг: +2912

      polt 41 минуту назад

      Сегодня показал, что потенциал есть и хороший. Дай бог все сложится и он заиграет.

      3
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      Рейтинг: +748

      Psih86 46 минут назад

      Сегодня его игра было очень даже хорошей. Пас, техника, видинье поля, он ещё заиграет так что все офигеют.

      3
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      Рейтинг: +470

      Ганнибал Лектор 56 минут назад

      Сегодня отыграл в разы лучше, чем с Краснодаром. Но - важно сделать поправку на уровень соперника. Игроку, купленному у Барселоны надо больше брать на себя - именно для обыгрыша один в один его и купили. Пока с этим туго, но класс игрока очевиден. Прибавлять!

      5
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      Рейтинг: +629

      Damir07 1 час назад

      Вы такие бабки за него отвалили не считая того что самому еще за то что в питер приехал 10 миллионов евро отдали он за такие деньги сам один по полю носиться от ворот до ворот голы пачками забивать

      0
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      Рейтинг: +50

      Babon01 1 час назад

      Он что с Барсой не тренировался? Чушь какую-то несёт ((( там тренировки по хлеще вашей

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