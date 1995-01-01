Семак: «Малком набирает форму, постепенно готовим его»

Малком топ и это видно. Сыграется с остальной бандой и для нашего чемпа будет зубодробительная атака.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0). Действующие чемпионы еще ни разу не проиграли.
«Сложная, нервная игра. Хорошо, что смогли забить второй мяч. В первом тайме было много технического брака. Динамо во втором тайме могло сравнять счeт. Но мы заслуженно довели матч до победы.
Хочу сказать Себастьяну Дриусси огромное спасибо – он продолжительное время играет там, где нужно команде. Может, не там, где он любит сам.
Малком пока набирает форму, постепенно готовим его», – сказал Семак.
- «Зенит» лидирует в таблице.
- Следующий соперник по РПЛ – «Ахмат».
- «Динамо» располагается в таблице на 11-м месте.