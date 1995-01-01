Семак: «Малком набирает форму, постепенно готовим его»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0). Действующие чемпионы еще ни разу не проиграли.

«Сложная, нервная игра. Хорошо, что смогли забить второй мяч. В первом тайме было много технического брака. Динамо во втором тайме могло сравнять счeт. Но мы заслуженно довели матч до победы.

Хочу сказать Себастьяну Дриусси огромное спасибо – он продолжительное время играет там, где нужно команде. Может, не там, где он любит сам.

Малком пока набирает форму, постепенно готовим его», – сказал Семак.