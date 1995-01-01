Дзюба обошел Павлюченко и стал пятым бомбардиром в истории РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче пятого тура РПЛ против «Динамо». Действующий чемпион России забил мяч на десятой минуте.

Теперь на счету Дзюбы 105 голов в РПЛ – благодаря мячу в Москве воспитанник «Спартака» обогнал другого некогда игрока москвичей Романа Павлюченко (104 гола). В общем списке бомбардиров лиги зенитовец идет пятым.

1. Олег Веретенников — 143 гола.

2. Александр Кержаков — 139.

3. Дмитрий Кириченко — 129.

4. Дмитрий Лоськов — 120.

5. Артeм Дзюба — 105.

6. Роман Павлюченко — 104.