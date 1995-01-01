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    Дзюба обошел Павлюченко и стал пятым бомбардиром в истории РПЛ

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче пятого тура РПЛ против «Динамо». Действующий чемпион России забил мяч на десятой минуте.

    Теперь на счету Дзюбы 105 голов в РПЛ – благодаря мячу в Москве воспитанник «Спартака» обогнал другого некогда игрока москвичей Романа Павлюченко (104 гола). В общем списке бомбардиров лиги зенитовец идет пятым.

    1. Олег Веретенников — 143 гола.

    2. Александр Кержаков — 139.

    3. Дмитрий Кириченко — 129.

    4. Дмитрий Лоськов — 120.

    5. Артeм Дзюба — 105.

    6. Роман Павлюченко — 104.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +583

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Гол хороший, но есть подозрение , что перед этим был фол и игра должна была быть остановлена.

      1
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      Рейтинг: +1153

      Derzkiy1 1 час назад

      Список нападающих так себе ....

      0
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      ...
      Рейтинг: +1823

      TOMSON > Derzkiy1 27 минут назад

      Какой есть.. Лучше них никого не было.

      0
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      Рейтинг: +7259

      KLIM777 > Derzkiy1 9 минут назад

      да, месси так и не захотел перейти в рпл

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