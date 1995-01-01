Дзюба обошел Павлюченко и стал пятым бомбардиром в истории РПЛ

Гол хороший, но есть подозрение , что перед этим был фол и игра должна была быть остановлена.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче пятого тура РПЛ против «Динамо». Действующий чемпион России забил мяч на десятой минуте.
Теперь на счету Дзюбы 105 голов в РПЛ – благодаря мячу в Москве воспитанник «Спартака» обогнал другого некогда игрока москвичей Романа Павлюченко (104 гола). В общем списке бомбардиров лиги зенитовец идет пятым.
1. Олег Веретенников — 143 гола.
2. Александр Кержаков — 139.
3. Дмитрий Кириченко — 129.
4. Дмитрий Лоськов — 120.
5. Артeм Дзюба — 105.
6. Роман Павлюченко — 104.
- «Зенит» перед матчем лидировал в таблице.
- «Динамо» занимало десятое место.
- Дмитрий Хохлов обещал, что закрытого футбола не будет.