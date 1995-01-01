Хохлов – о матче с «Зенитом»: «Закрытого футбола не будет»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ против «Зенита». Встреча состоится завтра, 10 августа.

«Закрытого футбола не будет. У «Спартака» было на одного игрока меньше, и было понятно, что во втором тайме они закроются. Их оборону было тяжело взламывать. С «Зенитом» такого не будет.

Хочется, чтобы на матч пришло побольше наших болельщиков. Это действительно придаeт дополнительные силы нашим игрокам», – сказал тренер.