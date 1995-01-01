«Ливерпуль» может подписать 35-летнего Лонергана в связи с травмой Алисона

«Ливерпуль» рассматривает вариант с приглашением в команду бывшего голкипера «Лидса», «Болтона», «Фулхэма», «Вулверхэмптона» и «Мидлсбро» Эндрю Лонергана.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп может попросить 35-летнего футболиста подписать краткосрочный контракт после того, как из-за травмы выбыл основной вратарь «Ливерпуля» Алисон.

Бразилец получил травму икроножной мышцы в матче первого тура АПЛ с «Норвичем» (4:1). Ранее сообщалось, что он может пропустить от четырех до шести недель.

Клопп видит в Лонергане дублера Адриана, который на время восстановления Алисона будет основным голкипером.

В настоящее время Лонерган – свободный агент. Этим летом он уже принимал участие в тренировках «Ливерпуля».