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    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм». На счету Стерлинга хет-трик

    «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Вест Хэмом» со счетом 5:0 в гостевом матче первого тура АПЛ.

    Хет-трик на свой счет записал полузащитник Рахим Стерлинг. Еще по мячу забили нападающие Габриэль Жезус и Серхио Агуэро, который реализовал пенальти.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

    Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жезус, 25; 0:2 – Стерлинг, 51; 0:3 – Стерлинг, 75; 0:4 – Агуэро, 84 (с пенальти); 0:5 – Стерлинг, 90+2.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +840

      Boeung777 1 час назад

      И это ещё один гол отменили с помощью ВАР в связи с оффсайдом.

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      Рейтинг: +1006

      21082014 1 час назад

      Разница в классе между командами огромная.но все же,негоже так безвольно выглядеть перед многочисленными своими болельщиками.Вест Хэм крайне разочаровал.

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