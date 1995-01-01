АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм». На счету Стерлинга хет-трик

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Вест Хэмом» со счетом 5:0 в гостевом матче первого тура АПЛ.

Хет-трик на свой счет записал полузащитник Рахим Стерлинг. Еще по мячу забили нападающие Габриэль Жезус и Серхио Агуэро, который реализовал пенальти.

Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Жезус, 25; 0:2 – Стерлинг, 51; 0:3 – Стерлинг, 75; 0:4 – Агуэро, 84 (с пенальти); 0:5 – Стерлинг, 90+2.

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