«Динамо» интересуется Саматтой, который стоит 12 миллионов. В 2015 году игрока отказался подписывать ЦСКА

Нападающий «Генка» Мбвена Саматта может перейти в «Динамо». Стоимость футболиста – 12 миллионов евро, однако бельгийцы могут потребовать за игрока сборной Танзании и более крупную сумму. При этом у форварда есть другие варианты продолжения карьеры.

В 2015 году Саматта проходил просмотр в ЦСКА. Тренировавший в то время москвичей Леонид Слуцкий не пожелал подписывать контракт с африканцем.