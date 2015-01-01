«Динамо» интересуется Саматтой, который стоит 12 миллионов. В 2015 году игрока отказался подписывать ЦСКА

Нападающий «Генка» Мбвена Саматта может перейти в «Динамо». Стоимость футболиста – 12 миллионов евро, однако бельгийцы могут потребовать за игрока сборной Танзании и более крупную сумму. При этом у форварда есть другие варианты продолжения карьеры.
В 2015 году Саматта проходил просмотр в ЦСКА. Тренировавший в то время москвичей Леонид Слуцкий не пожелал подписывать контракт с африканцем.
- Контракт Саматты с «Генком» рассчитан до лета 2021 года.
- Форвард провел за сборную Танзании 35 матчей, забил 12 голов и отдал четыре ассиста.
- В составе «Генка» в прошлом сезоне он сыграл 51 матч, в которых забил 32 гола и сделал шесть результативных передач.