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    Журналист Егоров: «Динамо» интересуется форвардом «Генка» Саматтой, но у него есть другие варианты»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров, равно как и французское СМИ, располагает информацией, что «Динамо» заинтересовано в форварде «Генка» Мбване Саматте. Игрок стоит 12 миллионов евро.

    «Да, «Динамо» интересуется Саматтой. У него есть другие варианты, игрок дорогой», – сказал обозреватель.

    • Контракт Саматты с «Генком» рассчитан до лета 2021 года.
    • Форвард провел за сборную Танзании 35 матчей, забил 12 голов и отдал четыре ассиста.
    • В составе «Генка» в прошлом сезоне он сыграл 51 матч, в которых забил 32 гола и сделал шесть результативных передач.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      GSmall 1 час назад

      У меня у одного складывается впечатление,что некоторые клубы знают чтото про лимит на следующий сезон

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