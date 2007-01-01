Журналист Егоров: «Динамо» интересуется форвардом «Генка» Саматтой, но у него есть другие варианты»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров, равно как и французское СМИ, располагает информацией, что «Динамо» заинтересовано в форварде «Генка» Мбване Саматте. Игрок стоит 12 миллионов евро.

«Да, «Динамо» интересуется Саматтой. У него есть другие варианты, игрок дорогой», – сказал обозреватель.