Журналист Егоров: «Динамо» интересуется форвардом «Генка» Саматтой, но у него есть другие варианты»

У меня у одного складывается впечатление,что некоторые клубы знают чтото про лимит на следующий сезон
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров, равно как и французское СМИ, располагает информацией, что «Динамо» заинтересовано в форварде «Генка» Мбване Саматте. Игрок стоит 12 миллионов евро.
«Да, «Динамо» интересуется Саматтой. У него есть другие варианты, игрок дорогой», – сказал обозреватель.
- Контракт Саматты с «Генком» рассчитан до лета 2021 года.
- Форвард провел за сборную Танзании 35 матчей, забил 12 голов и отдал четыре ассиста.
- В составе «Генка» в прошлом сезоне он сыграл 51 матч, в которых забил 32 гола и сделал шесть результативных передач.