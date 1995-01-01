L'Equipe: «Динамо» предложило за форварда сборной Танзании 10 миллионов

динамовские манагеры продолжают отжигать, те. во всю тратить денежки босса на европейцах надо, там откаты в валюте и жирнее суммы, вон Фернандеш с Локо абсолютно свободен, но откатов немае, вот и не интересен, работают лишь на свой карман, как-то так...))
Московское «Динамо» пытается приобрести нападающего «Генка» Мбвану Саматту.
Бело-голубые сделали предложение о покупке 26-летнего форварда за 10 миллионов евро, пишет L'Equipe. К танзанийцу также проявляют интерес французские клубы.
В 2018 году сообщалось, что ЦСКА предложил Саматте зарплату 4 миллиона евро. Московский клуб также интересовался игроком в 2015 году.
- Контракт Саматты с «Генком» рассчитан до лета 2021 года.
- Форвард провел за сборную Танзании 35 матчей, забил 12 голов и отдал четыре ассиста.
- В составе «Генка» в прошлом сезоне он сыграл 51 матч, в которых забил 32 гола и сделал шесть результативных передач.