L'Equipe: «Динамо» предложило за форварда сборной Танзании 10 миллионов

Московское «Динамо» пытается приобрести нападающего «Генка» Мбвану Саматту.

Бело-голубые сделали предложение о покупке 26-летнего форварда за 10 миллионов евро, пишет L'Equipe. К танзанийцу также проявляют интерес французские клубы.

В 2018 году сообщалось, что ЦСКА предложил Саматте зарплату 4 миллиона евро. Московский клуб также интересовался игроком в 2015 году.