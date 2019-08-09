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    Марсьяль вновь будет играть под девятым номером. Его форвард утратил с приходом в «Юнайтед» Ибрагимовича

    В новом сезоне нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль будет выступать под девятым номером (предыдущий – 11-й). Именно его выбрал француз, когда пришел в команду в 2015 году из «Монако».

    Однако с этим номером футболист расстался в 2016 году, когда «Юнайтед» пополнил Златан Ибрагимович. В прошлом сезоне под девятым номером выступал Ромелу Лукаку.

    • В минувшем сезоне Марсьяль провел 38 матчей, забил 12 голов, сделал три результативные передачи.
    • В прошлом сезоне главный тренер «Юнайтед» при партнерах критиковал Марсьяля.
    • «Манчестер Юнайтед» стартует в АПЛ 11 августа матчем с «Челси».

    Источник: Твиттер «Манчестер Юнайтед»

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