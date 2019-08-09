Марсьяль вновь будет играть под девятым номером. Его форвард утратил с приходом в «Юнайтед» Ибрагимовича

В новом сезоне нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль будет выступать под девятым номером (предыдущий – 11-й). Именно его выбрал француз, когда пришел в команду в 2015 году из «Монако».

Однако с этим номером футболист расстался в 2016 году, когда «Юнайтед» пополнил Златан Ибрагимович. В прошлом сезоне под девятым номером выступал Ромелу Лукаку.