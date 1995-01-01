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    Daily Mail: Сульшер раскритиковал Марсьяля перед партнерами после матча с «Челси»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер недоволен отношением к делу нападающего Антони Марсьяля.

    После ничьей с «Челси» (1:1) в матче 36-го тура АПЛ специалист раскритиковал француза в раздевалке в присутствии остальных футболистов команды, выразив ему претензии.

    В понедельник в социальных сетях появилось видео с тренировки «МЮ»: Марсьяль стоял одной ногой на мяче, держа руки за спиной и наблюдая за тем, как разминаются его партнеры. Болельщики подвергли француза критике.

    Форвард жаловался на проблемы со спиной, но Сульшер был недоволен явным отсутствием старания у игрока. По этой причине в игре против «Челси» норвежец заменил Маркуса Рэшфорда на Алексиса Санчеса, а не на Марсьяля.

    • Французский нападающий перешел в «Юнайтед» из «Монако» в 2015 году за 60 миллионов евро.
    • В этом сезоне Марсьяль провел за «МЮ» 37 встреч, записав на свой счет 12 голов и три результативные передачи.
    • В январе 23-летний футболист подписал новый контракт с клубом до 2024 года с опцией продления еще на сезон.

    Источник: Daily Mail

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