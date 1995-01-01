Daily Mail: Сульшер раскритиковал Марсьяля перед партнерами после матча с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер недоволен отношением к делу нападающего Антони Марсьяля.

После ничьей с «Челси» (1:1) в матче 36-го тура АПЛ специалист раскритиковал француза в раздевалке в присутствии остальных футболистов команды, выразив ему претензии.

В понедельник в социальных сетях появилось видео с тренировки «МЮ»: Марсьяль стоял одной ногой на мяче, держа руки за спиной и наблюдая за тем, как разминаются его партнеры. Болельщики подвергли француза критике.

Форвард жаловался на проблемы со спиной, но Сульшер был недоволен явным отсутствием старания у игрока. По этой причине в игре против «Челси» норвежец заменил Маркуса Рэшфорда на Алексиса Санчеса, а не на Марсьяля.