Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу

После апрельского финала Кубка Франции против «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти) нападающий «ПСЖ» Неймар ударил по лицу болельщика соперника (видео доступно ниже). Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы.

Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд. Некоторое время назад Неймара обвиняли в изнасиловании модели Наджилы Триндаде, но позднее полиция прекратила разбирательства.