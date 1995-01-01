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    Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу

    После апрельского финала Кубка Франции против «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти) нападающий «ПСЖ» Неймар ударил по лицу болельщика соперника (видео доступно ниже). Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы.

    Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд. Некоторое время назад Неймара обвиняли в изнасиловании модели Наджилы Триндаде, но позднее полиция прекратила разбирательства.

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +31632

      portero 55 минут назад

      деньжат то можно снять , договорятся. или им уже заплатили чтоб они пошевелились и Неймару чуток попортили настроение.

      0
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      Рейтинг: +649

      serhio80 1 час назад

      Какой нежный педуард)

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