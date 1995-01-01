Неймар – об обвинении в изнасиловании: «Мне и семье нанесли ущерб. Шрам будет напоминать, что люди могут делать плохие вещи»

С нападающего «ПСЖ» Неймара сняли обвинения в изнасиловании модели Наджилы Триндаде. События прокомментировал сам футболист.

«Эту главу из жизни мне никогда не забыть. Мне и моей семье нанесли ущерб. Сейчас я счастлив. Шрам будет напоминать мне, что люди могут делать плохие вещи. Желаю всем, чтобы вы были сильными, сражались и достигли желаемого. Благодарю бога за все», – написал Неймар в инстаграме.