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    Неймар – об обвинении в изнасиловании: «Мне и семье нанесли ущерб. Шрам будет напоминать, что люди могут делать плохие вещи»

    С нападающего «ПСЖ» Неймара сняли обвинения в изнасиловании модели Наджилы Триндаде. События прокомментировал сам футболист.

    «Эту главу из жизни мне никогда не забыть. Мне и моей семье нанесли ущерб. Сейчас я счастлив. Шрам будет напоминать мне, что люди могут делать плохие вещи. Желаю всем, чтобы вы были сильными, сражались и достигли желаемого. Благодарю бога за все», – написал Неймар в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Неймара

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