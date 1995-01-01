«Андерлехт» из-за высокой цены отказался покупать Джорджевича. Игрок должен перейти в «Локомотив»

Что бельгийцам дорого, тот "Локо" в самый раз ;-)
Ранее сообщалось, что «Андерлехт» рассчитывает приобрести форварда «Зенита» Луку Джорджевича. Теперь же бельгийцы отказались от трансфера из-за высокой стоимости футболиста (рыночная цена черногорца – 4 миллиона евро).
В том числе поэтому до конца недели Джорджевич должен пополнить «Локомотив». Такую информацию, помимо Sport24, предоставляет обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
- Черногорец выступает за петербургский клуб с 2012 года.
- Два прошлых сезона футболист провел в аренде в тульском «Арсенале», за который сыграл 50 встреч, забил 16 мячей и сделал шесть результативных передач.
- В активе Джорджевича 30 матчей, три гола и две передачи за «Зенит».