«Андерлехт» из-за высокой цены отказался покупать Джорджевича. Игрок должен перейти в «Локомотив»

Ранее сообщалось, что «Андерлехт» рассчитывает приобрести форварда «Зенита» Луку Джорджевича. Теперь же бельгийцы отказались от трансфера из-за высокой стоимости футболиста (рыночная цена черногорца – 4 миллиона евро).

В том числе поэтому до конца недели Джорджевич должен пополнить «Локомотив». Такую информацию, помимо Sport24, предоставляет обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.