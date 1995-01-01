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    «Андерлехт» из-за высокой цены отказался покупать Джорджевича. Игрок должен перейти в «Локомотив»

    Ранее сообщалось, что «Андерлехт» рассчитывает приобрести форварда «Зенита» Луку Джорджевича. Теперь же бельгийцы отказались от трансфера из-за высокой стоимости футболиста (рыночная цена черногорца – 4 миллиона евро).

    В том числе поэтому до конца недели Джорджевич должен пополнить «Локомотив». Такую информацию, помимо Sport24, предоставляет обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    • Черногорец выступает за петербургский клуб с 2012 года.
    • Два прошлых сезона футболист провел в аренде в тульском «Арсенале», за который сыграл 50 встреч, забил 16 мячей и сделал шесть результативных передач.
    • В активе Джорджевича 30 матчей, три гола и две передачи за «Зенит».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +134

      Я - легенда 11 минут назад

      Что бельгийцам дорого, тот "Локо" в самый раз ;-)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Vyborgvitos67 13 минут назад

      Лука в Локо ...(каламбур)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      FCTB 35 минут назад

      Ну все!! Теперь пишите, что Локо это еще одна новая команда Зенита.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +630

      Валерий2705 56 минут назад

      Вроде Локо его отдают меньше чем за 2 мульта, это дорого?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2338

      Рубинище > Валерий2705 43 минуты назад

      с Локо походу конвертом договорились..

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