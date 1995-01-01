«Чемпионат»: «Андерлехт» заинтересовался Джорджевичем

Жаль если уйдет,но ему нужно играть постоянно,а не изредка на замене. И если уйдет так лучше в Андерлехт чем РПЛ.
По информации «Чемпионата», «Андерлехт» близок к приобретению нападающего «Зенита» Луки Джорджевича.
25-летним черногорцем также интересуются тульский «Арсенал», «Локомотив» и ЦСКА.
- Джорджевич выступает за петербуржцев с 2012 года. За это время «Зенит» четырежды отдавал его в аренду – «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и «Арсеналу».
- За тульский клуб в прошлом сезоне форвард провел 27 матчей, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Джорджевича в 4 миллиона евро.