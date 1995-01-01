Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    «Чемпионат»: «Андерлехт» заинтересовался Джорджевичем

    По информации «Чемпионата», «Андерлехт» близок к приобретению нападающего «Зенита» Луки Джорджевича.

    25-летним черногорцем также интересуются тульский «Арсенал», «Локомотив» и ЦСКА.

    • Джорджевич выступает за петербуржцев с 2012 года. За это время «Зенит» четырежды отдавал его в аренду – «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и «Арсеналу».
    • За тульский клуб в прошлом сезоне форвард провел 27 матчей, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Джорджевича в 4 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:43
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +116

      S.K.V. 38 минут назад

      Жаль если уйдет,но ему нужно играть постоянно,а не изредка на замене. И если уйдет так лучше в Андерлехт чем РПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Я - легенда 1 час назад

      Пусть едет. Хоть нюхнёт Бельгии.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106805
    #2
    Chernyi Lis
    79139
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72984
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru