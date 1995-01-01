Sky Sports: «МЮ» отказался от подписания Манджукича

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» не договорились о трансфере нападающего Марио Манджукича.

«МЮ» провел предварительные переговоры по поводу перехода 33-летнего хорватского форварда, но решил не покупать игрока в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов обменять Манджукича и Блейза Матюиди на Поля Погба.