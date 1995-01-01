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    Sky Sports: «МЮ» отказался от подписания Манджукича

    «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» не договорились о трансфере нападающего Марио Манджукича.

    «МЮ» провел предварительные переговоры по поводу перехода 33-летнего хорватского форварда, но решил не покупать игрока в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов обменять Манджукича и Блейза Матюиди на Поля Погба.

    • В прошлом сезоне форвард провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт Манджукича с туринцами рассчитан до 2021 года.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +420

      ФК_Полоцк 18 минут назад

      Естественно, Лукаку в Интер же переходит) Не получается размен.

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