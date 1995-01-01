Sky Sports: «МЮ» отказался от подписания Манджукича

Естественно, Лукаку в Интер же переходит) Не получается размен.
«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» не договорились о трансфере нападающего Марио Манджукича.
«МЮ» провел предварительные переговоры по поводу перехода 33-летнего хорватского форварда, но решил не покупать игрока в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов обменять Манджукича и Блейза Матюиди на Поля Погба.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.
- Контракт Манджукича с туринцами рассчитан до 2021 года.