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    Невилл: «Лукаку весит больше 100 килограммов! И это футболист «МЮ»!

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», телевизионный эксперт Гари Невилл прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку в «Интер».

    «Он признался, что играл с лишним весом! Он весит больше 100 килограммов! И это футболист «Манчестер Юнайтед»! Он будет забивать и хорошо играть в «Интере», но непрофессионализм заразителен», — написал Невилл в своем твиттере.

    Ожидается, что сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов. В четверг Лукаку проходит медобследование в Милане.

    • Лукаку перешел в «Юнайтед» в июле 2017-го года из «Эвертона» за 84,7 миллионов евро.
    • В 45-ти матчах прошлого сезона форвард забил 15 голов и отдал четыре ассиста.

    Источник: твиттер Гари Невилла

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2534

      AtticusFinch 20 минут назад

      По моему Интер для него само то!)В эвертоне он суперзвезда - в Челси и МЮ был никто) А Интер как раз для него!)

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      Рейтинг: +800

      Борат 33 минуты назад

      нормас туша! продавить защитника как нехер делать!

      0
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      Рейтинг: +270

      dmzeus > Борат 29 минут назад

      Да уж, с таким не потолкаешься))

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