Невилл: «Лукаку весит больше 100 килограммов! И это футболист «МЮ»!

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», телевизионный эксперт Гари Невилл прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку в «Интер».

«Он признался, что играл с лишним весом! Он весит больше 100 килограммов! И это футболист «Манчестер Юнайтед»! Он будет забивать и хорошо играть в «Интере», но непрофессионализм заразителен», — написал Невилл в своем твиттере.

Ожидается, что сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов. В четверг Лукаку проходит медобследование в Милане.