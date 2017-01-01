Невилл: «Лукаку весит больше 100 килограммов! И это футболист «МЮ»!

По моему Интер для него само то!)В эвертоне он суперзвезда - в Челси и МЮ был никто) А Интер как раз для него!)
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», телевизионный эксперт Гари Невилл прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку в «Интер».
«Он признался, что играл с лишним весом! Он весит больше 100 килограммов! И это футболист «Манчестер Юнайтед»! Он будет забивать и хорошо играть в «Интере», но непрофессионализм заразителен», — написал Невилл в своем твиттере.
Ожидается, что сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов. В четверг Лукаку проходит медобследование в Милане.
- Лукаку перешел в «Юнайтед» в июле 2017-го года из «Эвертона» за 84,7 миллионов евро.
- В 45-ти матчах прошлого сезона форвард забил 15 голов и отдал четыре ассиста.