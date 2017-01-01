Лукаку проходит медобследование в Милане

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку сейчас проходит медосмотр для «Интера».
Лукаку был замечен в окне клиники, где проходит медобследование, сообщает Sky Sports. Бельгийский форвард помахал болельщикам «Интера», которые пришли его поприветствовать.
Ожидается, что сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов.
- Лукаку перешел в «Юнайтед» в июле 2017-го года из «Эвертона» за 84,7 миллионов евро.
- В 45-ти матчах прошлого сезона форвард забил 15 голов и отдал четыре ассиста.