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    Лукаку проходит медобследование в Милане

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку сейчас проходит медосмотр для «Интера».

    Лукаку был замечен в окне клиники, где проходит медобследование, сообщает Sky Sports. Бельгийский форвард помахал болельщикам «Интера», которые пришли его поприветствовать.

    Ожидается, что сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов.

    • Лукаку перешел в «Юнайтед» в июле 2017-го года из «Эвертона» за 84,7 миллионов евро.
    • В 45-ти матчах прошлого сезона форвард забил 15 голов и отдал четыре ассиста.

    Источник: Sky Sports

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