Лукаку проходит медобследование в Милане

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку сейчас проходит медосмотр для «Интера».

Лукаку был замечен в окне клиники, где проходит медобследование, сообщает Sky Sports. Бельгийский форвард помахал болельщикам «Интера», которые пришли его поприветствовать.

Ожидается, что сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов.