Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    «Бомбардир»: руководство «Локомотива» и Семин одобрили покупку Комличенко

    Сделка по приобретению нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко одобрена руководством «Локомотива», сообщает корреспондент «Бомбардира» Илья Егоров.

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин также одобрил трансфер. Помешать московскому клубу в подписании Комличенко может лишь улучшенное предложение от конкурентов.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА может перехватить Комличенко у «Локомотива».

    • «Млада Болеслав» сообщала об интересе к 24-летнему форварду со стороны «Локомотива».
    • Другой источник информировал, что в течение этой недели форвард подпишет контракт с «Локомотивом».
    • Рыночная цена нападающего – 3,5 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:31
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1002

      Томик 18 минут назад

      Что думает по этому поводу "Млада Болеслав" и лично Комличенко? Едет на дрезине или предпочтёт к Гинеру в рабство?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22213

      zra78 > Томик 13 минут назад

      Ладно про дрезину.... это уже не смешно ,а даже глупо. Но почему в рабство?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      Томик > zra78 6 минут назад

      Основной вопрос тут в первом предложении. Есть информация?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106805
    #2
    Chernyi Lis
    79139
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72984
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru