«Бомбардир»: руководство «Локомотива» и Семин одобрили покупку Комличенко

Что думает по этому поводу "Млада Болеслав" и лично Комличенко? Едет на дрезине или предпочтёт к Гинеру в рабство?
Сделка по приобретению нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко одобрена руководством «Локомотива», сообщает корреспондент «Бомбардира» Илья Егоров.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин также одобрил трансфер. Помешать московскому клубу в подписании Комличенко может лишь улучшенное предложение от конкурентов.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может перехватить Комличенко у «Локомотива».
- «Млада Болеслав» сообщала об интересе к 24-летнему форварду со стороны «Локомотива».
- Другой источник информировал, что в течение этой недели форвард подпишет контракт с «Локомотивом».
- Рыночная цена нападающего – 3,5 миллиона евро.