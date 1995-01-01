«Бомбардир»: руководство «Локомотива» и Семин одобрили покупку Комличенко

Сделка по приобретению нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко одобрена руководством «Локомотива», сообщает корреспондент «Бомбардира» Илья Егоров.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин также одобрил трансфер. Помешать московскому клубу в подписании Комличенко может лишь улучшенное предложение от конкурентов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может перехватить Комличенко у «Локомотива».