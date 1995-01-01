ЦСКА может заменить Чалова форвардом «Ростова» Шомуродовым

Ну, Шомуродову это было бы выгодно, потому что в ЦСКА можно поиграть в Лиге Европы. Да и у армейцев всё же больше шансов занять высокое место в РПЛ, чем у Ростова.
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов может перейти в ЦСКА, сообщает Betting Insider.
По информации источника, московский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего уроженца Узбекистана в качестве замены для Федора Чалова, которого пытается купить «Кристал Пэлас».
«Ростов», в свою очередь, не намерен продавать своего игрока.
- В стартовавшем розыгрыше РПЛ Шомуродов забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
- Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.
- Рыночная стоимость форварда – 1,5 миллиона евро.
- ЦСКА также интересуется Александром Соболевым («Крылья Советов»), Николаем Комличенко («Млада Болеслав») и Лукой Джорджевичем («Зенит»).
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