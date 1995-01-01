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    ЦСКА может заменить Чалова форвардом «Ростова» Шомуродовым

    Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов может перейти в ЦСКА, сообщает Betting Insider.

    По информации источника, московский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего уроженца Узбекистана в качестве замены для Федора Чалова, которого пытается купить «Кристал Пэлас».

    «Ростов», в свою очередь, не намерен продавать своего игрока.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +98

      Я - легенда 8 минут назад

      Ну, Шомуродову это было бы выгодно, потому что в ЦСКА можно поиграть в Лиге Европы. Да и у армейцев всё же больше шансов занять высокое место в РПЛ, чем у Ростова.

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      Рейтинг: +11107

      bset 8 минут назад

      Эх, если бы можно было количеством взять... Купить Соболева, Комличенко и Шомарудова. Но, к сожалению, позиция только одна и играть должен один сильный)

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      Рейтинг: +98

      Я - легенда > bset 7 минут назад

      Взять всех и выпускать по очереди )

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      Рейтинг: +11107

      bset > Я - легенда 4 минуты назад

      Ну у нас есть 3 средних напа (Нисимура, Жамалетдинов и Н'Дайе), но толку немного было бы, если бы их по кругу выпускали. В футболе так, к сожалению, не работает. А может и к счастью.

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      Рейтинг: +4309

      Агасфер 9 минут назад

      Это не "эксклюзивные новости",это-"эксклюзивные слухи и сплетни". Новости-это свершившийся факт. Хотя то,что "я опять хочу в Париж"(не побывав там),тоже можно расценить как новость.

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      Рейтинг: +11107

      bset > Агасфер 6 минут назад

      Так это же не новостной ресурс, а ресурс с желтым оттенком. Тут всякие слухи, школьники пишут статьи совершенно глупые, всякие "крутые" бродкастеры за пару минут разъяснят, какая обстановка в мире футбола. Чего только стоит новость с заголовком, что Крылья хотят за Соболева 150 млн..... рублей. Всегда писали цены за игроков в евро, а тут решили порядок суммы изменить, конвертировав в слабую валюту) Если бы не деноминация, цены стали бы писать в белорусских рублях.

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