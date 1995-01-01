ЦСКА может заменить Чалова форвардом «Ростова» Шомуродовым

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов может перейти в ЦСКА, сообщает Betting Insider.

По информации источника, московский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего уроженца Узбекистана в качестве замены для Федора Чалова, которого пытается купить «Кристал Пэлас».

«Ростов», в свою очередь, не намерен продавать своего игрока.