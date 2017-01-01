Матвеев: «Матч был равный. В концовке «Краснодар» был ближе к голу, чем «Порту»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итог домашнему поражению от «Порту» в первом матче 3-го тура квалификации Лиги чемпионов.

Российский клуб пропустил на 89-й минуте после удара со штрафного Сержиу Оливейры.

– Можно сказать, что это незаслуженное поражение?

– На наш взгляд, матч был равный. «Порту» свой стандарт исполнил, мы – нет. В этом, наверное, большая разница была. А так, концовка второго тайма, мы думаем, полностью за нами была, мы были ближе к забитому голу, чем «Порту».

– С чем связано такое количество необязательных потерь? Количество брака просто зашкаливало, особенно в простых ситуациях.

– Может быть, некая нервозность была в начале матча, но второй тайм был более качественным.

– Первые минут 30 «Краснодар» тяжело входил в игру?

– Ну, наверное, да, вы правы. Но поймите, есть уровень ответственности, который ребята, может быть, освоили уже по ходу матча.

– Замена Камболова связана с травмой или с желтой карточкой?

– Мы увидели, что Руслан стал немного не успевать. Замена по позиции – это нормально. Он отыграл хороший матч. Мы добавили туда игрока: разрывы пошли, и мы попытались это чуть-чуть исправить.

– Чего ждать через 6 дней в Португалии?

– Счет 1:0 не катастрофический. Мы также можем преуспеть там в голах, поэтому посмотрим, увидим.

– Как оцените игру Берга в стартовом составе.

– Довольно-таки хорошо.

Ответный матч состоится 13-го августа в Порту.

10-го числа «Краснодар» примет «Рубин» в рамках 5-го тура чемпионата России.

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