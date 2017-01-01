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    Матвеев: «Матч был равный. В концовке «Краснодар» был ближе к голу, чем «Порту»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итог домашнему поражению от «Порту» в первом матче 3-го тура квалификации Лиги чемпионов.

    Российский клуб пропустил на 89-й минуте после удара со штрафного Сержиу Оливейры.

    – Можно сказать, что это незаслуженное поражение?

    – На наш взгляд, матч был равный. «Порту» свой стандарт исполнил, мы – нет. В этом, наверное, большая разница была. А так, концовка второго тайма, мы думаем, полностью за нами была, мы были ближе к забитому голу, чем «Порту».

    – С чем связано такое количество необязательных потерь? Количество брака просто зашкаливало, особенно в простых ситуациях.

    – Может быть, некая нервозность была в начале матча, но второй тайм был более качественным.

    – Первые минут 30 «Краснодар» тяжело входил в игру?

    – Ну, наверное, да, вы правы. Но поймите, есть уровень ответственности, который ребята, может быть, освоили уже по ходу матча.

    – Замена Камболова связана с травмой или с желтой карточкой?

    – Мы увидели, что Руслан стал немного не успевать. Замена по позиции – это нормально. Он отыграл хороший матч. Мы добавили туда игрока: разрывы пошли, и мы попытались это чуть-чуть исправить.

    – Чего ждать через 6 дней в Португалии?

    – Счет 1:0 не катастрофический. Мы также можем преуспеть там в голах, поэтому посмотрим, увидим.

    – Как оцените игру Берга в стартовом составе.

    – Довольно-таки хорошо.

    • Ответный матч состоится 13-го августа в Порту.
    • 10-го числа «Краснодар» примет «Рубин» в рамках 5-го тура чемпионата России.

    Причины поражения «Краснодара»: слабая атака, сырые новички, помутнение Спайича

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +175

      Olymp2 6 минут назад

      Немного не хватило до победы, а в результате еще и проиграли. Жаль, самобытная команда, без башляния судьям как спа и зеня

      0
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      Рейтинг: +10180

      Garrincha58 > Olymp2 17 секунд назад

      не надоело уже тявкать тут всякими бредовыми идеями??

      0
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      Рейтинг: +80

      55together 13 минут назад

      обидное поражение! Опыт Порту конечно сказался

      1
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      Рейтинг: +7847

      vka1970 24 минуты назад

      Не однозначное интервью если честно.

      0
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      Рейтинг: +5006

      Сильвербой 24 минуты назад

      Нас за дураков держат или как??? Мы что, игру не видели??? Понятно что это стандартные слова в таком случае, но всем же прекрасно понятно что это команды разного уровня! Порту играл спокойно и без напряга, а это только первый их матч был, зато Краснодар надрывался что бы хотя бы середину поля пройти!! Думаю что в ЛЕ вы принесете куда больше пользы, при должном отношении конечно, чем в ЛЧ!!! Уровень ваш пока это наше болото!!!

      1
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      Рейтинг: +85

      СвинкаСправедливости 26 минут назад

      Только по ходу всего матча Порту был раз семь ближе к голу, чем краснодар.

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