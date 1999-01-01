Медведев: «Переговоры с «Сочи» по трансферу Заболотного – на продвинутой стадии»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по ситуации с возможным переходом в «Сочи» форварда Антона Заболотного.

«На какой стадии переговоры с «Сочи»? На продвинутой», – сказал Медведев.

Также он отметил, что информация о возможном разрыве контракта Заболотного с «Зенитом» не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и Заболотный сейчас ведут активный диалог, а одним из вариантов продолжения карьеры может стать аренда в «Сочи». В ином случае «Зенит» может разорвать контракт с 28-летним форвардом.