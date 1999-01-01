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    Медведев: «Переговоры с «Сочи» по трансферу Заболотного – на продвинутой стадии»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по ситуации с возможным переходом в «Сочи» форварда Антона Заболотного.

    «На какой стадии переговоры с «Сочи»? На продвинутой», – сказал Медведев.

    Также он отметил, что информация о возможном разрыве контракта Заболотного с «Зенитом» не соответствует действительности.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» и Заболотный сейчас ведут активный диалог, а одним из вариантов продолжения карьеры может стать аренда в «Сочи». В ином случае «Зенит» может разорвать контракт с 28-летним форвардом.

    • Перед началом сезона нападающий был переведен в «Зенит-2».
    • Контракт Заболотного с петербургским клубом действует до июня 2021 года.
    • Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +50

      buddik 24 минуты назад

      подарят к 8 марта?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      klim2m 27 минут назад

      Господа вам в психушку пора сами с собой переговоры ведете ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13653

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Осталось закрасить пару наколок. """""""""""

      1
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