«Чемпионат»: «Спартак» уволил главу селекционной службы Аверьянова

Начальник селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов покинул клуб после 12-ти лет работы, сообщает «Чемпионат».

Источник уточнил, что из селекционного отдела также ушло большинство сотрудников.

После четырех туров чемпионата России команда Олега Кононова занимает 11-е место в таблице. 11-го августа московский клуб в рамках РПЛ сыграет на выезде с «Ахматом».

8-го августа состоится выездной матч квалификации Лиги Европы против швейцарского «Туна».