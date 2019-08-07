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    «Чемпионат»: «Спартак» уволил главу селекционной службы Аверьянова

    Начальник селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов покинул клуб после 12-ти лет работы, сообщает «Чемпионат».

    Источник уточнил, что из селекционного отдела также ушло большинство сотрудников.

    После четырех туров чемпионата России команда Олега Кононова занимает 11-е место в таблице. 11-го августа московский клуб в рамках РПЛ сыграет на выезде с «Ахматом».

    8-го августа состоится выездной матч квалификации Лиги Европы против швейцарского «Туна».

    Источник: «Чемпионат»

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    07.08.2019 00:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +600

      polozovs 7 августа 2019, 10:40

      агентство Цорна заменит всю эту службу. Своими трансферами он показал руководству, что работает эффективнее, чем те кто есть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      Artemka444 7 августа 2019, 10:14

      нашли опять крайних,позор!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Artemka444 7 августа 2019, 11:44

      Кричи громче , Табаки )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 7 августа 2019, 09:59

      Кононова туда же отправьте пожалуйста. На пресс-конференциях жалко на него смотреть #олежаживи Как такой человек может командой руководить?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 7 августа 2019, 09:44

      - Подержи пивас, и смотри как это делается... - сказал Цорн Аверьянову.
      "В межсезонье состав «Спартака» пополнили девять футболистов, включая полузащитников Андреа Шюррле и Гуса Тиля"; "Ушли 10 игроков, в том числе защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Денис Глушаков".
      - Видел?
      - Видел
      - А теперь пошёл на ... отсюда.

      4
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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 7 августа 2019, 08:51

      Только всё как-то не ко времени: приобретения начались с началом сезона, главу селекционного отдела уволили почти в конце ТО. Потом скажут, хотели Месси купить, но кто-то виноват окажется.

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      Рейтинг: +1847

      mahan 7 августа 2019, 08:43

      Это правильный ход, давно было пора его выгнать. Надо теперь только на это место поставить грамотного человека.

      0
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 7 августа 2019, 03:15

      Давно было пора обратить монаршье внимание на этот "отдельчик".Мутно там было

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      Рейтинг: +3493

      serhio80 7 августа 2019, 01:29

      Хм) это на сколько же цорн арнольдычу глаза открыл и сколько за три месяца успел вскрыть)

      5
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 > serhio80 7 августа 2019, 03:16

      Человек со стороны,ни с кем не завязан.Неплохо работает.С поставленными задачами справляется.

      6
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > алдан2014 7 августа 2019, 11:46

      Хорошо если так , а может под себя подминает денежные потоки ?

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