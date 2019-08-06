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    Верратти лайкнул комментарий «Ареоля и Трапп – куски дерьма»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти лайкнул комментарий болельщика под записью в инстаграме о вратарях парижан Альфонсе Ареоля и Кевине Траппе.

    «В любом случае, они оба – куски дерьма, поэтому мы должны продать их и купить настоящего номера один, Онана или Наваса», – написал пользователь @manyy_djz.

    • Трапп провел прошлый сезон в «Айнтрахте» на правах аренды и сыграл в 45-ти матчах всех турниров.
    • Ареоля был основным голкипером «ПСЖ» и принял участие в 31-й игре. 25 встреч провел Джанлуиджи Буффон, который позже не продлил контракт и вернулся в «Ювентус».
    • На счету Верратти один гол и три ассиста в 38-ми играх.

    В прошлом сезоне команда Томаса Тухеля выиграла Лигу 1, проиграла в финале Кубка Франции, а также вылетела из Кубка лиги и Лиги чемпионов на стадиях 1/4 и 1/8 финала соответственно.

    Источник: GFFN

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    06.08.2019 23:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1353

      Axe111 1 час назад

      Кто что лайкнул,кто где пукнул, все как обычно

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