Верратти лайкнул комментарий «Ареоля и Трапп – куски дерьма»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти лайкнул комментарий болельщика под записью в инстаграме о вратарях парижан Альфонсе Ареоля и Кевине Траппе.

«В любом случае, они оба – куски дерьма, поэтому мы должны продать их и купить настоящего номера один, Онана или Наваса», – написал пользователь @manyy_djz.

Трапп провел прошлый сезон в «Айнтрахте» на правах аренды и сыграл в 45-ти матчах всех турниров.

Ареоля был основным голкипером «ПСЖ» и принял участие в 31-й игре. 25 встреч провел Джанлуиджи Буффон , который позже не продлил контракт и вернулся в «Ювентус».

, который позже не продлил контракт и вернулся в «Ювентус». На счету Верратти один гол и три ассиста в 38-ми играх.

В прошлом сезоне команда Томаса Тухеля выиграла Лигу 1, проиграла в финале Кубка Франции, а также вылетела из Кубка лиги и Лиги чемпионов на стадиях 1/4 и 1/8 финала соответственно.