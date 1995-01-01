РПЛ. «Ахмат» победил «Оренбург»

Спартачок на 11-м месте - картина приятная для глаз.)
В матче 4-го тура РПЛ «Ахмат» дома обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.
В составе грозненской команды отличились Евгений Харин и Одисе Роши, за гостей забил Джордже Деспотович.
Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур
Ахмат (Грозный) – Оренбург – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Харин, 49; 1:1 – Деспотович, 64; 2:1 – Роши, 70.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Нижич, Семенов, Анхель, Исмаэл, Швец, Бериша (Роши, 46), Харин, Иванов (Глушаков, 72), Мбенг (Понсе, 78).
«Оренбург»: Довбня, Готлиб (Козлов, 84), Сиваков, Шахов, Зотов (Чуканов, 68), Мишкич, Алвеш, Кулишев, Терехов, Деспотович, Фамейе (Аюпов, 59).
Предупреждения: Швец, 23; Нижич, 26; Глушаков, 90 – Шахов, 4; Деспотович, 69.