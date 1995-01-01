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    РПЛ. «Ахмат» победил «Оренбург»

    В матче 4-го тура РПЛ «Ахмат» дома обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.

    В составе грозненской команды отличились Евгений Харин и Одисе Роши, за гостей забил Джордже Деспотович.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Ахмат (Грозный) – Оренбург – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Харин, 49; 1:1 – Деспотович, 64; 2:1 – Роши, 70.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Нижич, Семенов, Анхель, Исмаэл, Швец, Бериша (Роши, 46), Харин, Иванов (Глушаков, 72), Мбенг (Понсе, 78).

    «Оренбург»: Довбня, Готлиб (Козлов, 84), Сиваков, Шахов, Зотов (Чуканов, 68), Мишкич, Алвеш, Кулишев, Терехов, Деспотович, Фамейе (Аюпов, 59).

    Предупреждения: Швец, 23; Нижич, 26; Глушаков, 90 – Шахов, 4; Деспотович, 69.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2539

      arzamas 8 минут назад

      Спартачок на 11-м месте - картина приятная для глаз.)

      0
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      Рейтинг: +1115

      Derzkiy1 9 минут назад

      Питерские проэкты в первый дивизион сливать нужно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1237

      x-x-x-x-x 38 минут назад

      гол Деспотовича просто Шедевр. вымучили победу. победа хорошо но нет игры у команды. надо прибавлять в игре

      1
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      Рейтинг: +20

      Кузьмич на трибуне 47 минут назад

      Ахмат дома одержал очередную победу. Следующий тур тоже дома. Удачи Ахмату в домашних играх.

      1
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      Рейтинг: +643

      Muboraksho > Кузьмич на трибуне 43 минуты назад

      Удачи Ахмату и в домашних и в выездных играх. А что, очки набранные на выезде чем то пахнут?

      1
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      Рейтинг: +643

      Muboraksho 50 минут назад

      Уф. Ахмат с победой. Наконец то.

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