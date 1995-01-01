РПЛ. «Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в чемпионате 

«Сочи» и «Уфа» сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ – 0:0.

Для сочинского клуба это первая игра чемпионата, в которой клуб не проиграл. «Сочи» с 1 очком занимает предпоследнее место в таблице. «Уфа» с 4 очками идет на 11-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Сочи – Уфа – 0:0

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Полоз (Обухов, 83), Песегов (Карапетян, 62), Цаллагов, Казаев (Лагатор, 85), Мостовой.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 86), Козлов (Бизяк, 78), Игбун (Гиоргобиани, 71).

Предупреждения: Кудряшов, 19; Миладинович, 41 – Фомин, 74.

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