Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    РПЛ. «Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в чемпионате 

    «Сочи» и «Уфа» сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ – 0:0.

    Для сочинского клуба это первая игра чемпионата, в которой клуб не проиграл. «Сочи» с 1 очком занимает предпоследнее место в таблице. «Уфа» с 4 очками идет на 11-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Сочи – Уфа – 0:0

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Полоз (Обухов, 83), Песегов (Карапетян, 62), Цаллагов, Казаев (Лагатор, 85), Мостовой.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 86), Козлов (Бизяк, 78), Игбун (Гиоргобиани, 71).

    Предупреждения: Кудряшов, 19; Миладинович, 41 – Фомин, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:23
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      From1945 17 минут назад

      Не засудили, наконец-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      Киркинитидец 17 минут назад

      праздник окончен... начались будни-сушняк!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2441

      paracetamol 23 минуты назад

      Главное очко! Хоть одно, но своё.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36107

      ROSTOV SUPER > paracetamol 19 минут назад

      Лучше бы хоть одно ихнее очко , но раздуплили !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      sochi-2013 24 минуты назад

      Ребята откровенно мучились на поле. Вначале хотели показать, какие они мастера, и как Сочи повезло, что они согласились здесь поиграть. Показывать оказалось нечего, и стали ждать окончания процесса, который игрой назвать нельзя. ПФФФФФФФ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2441

      paracetamol 25 минут назад

      Наш чемп. Чем дальше, тем скучнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Yev 26 минут назад

      Что это было? Бедные комментаторы которые должны были в этой пустоте искать какие-то эмоции. Странный матч и попахивает гнильцой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36107

      ROSTOV SUPER 28 минут назад

      Еле досмотрел эту игру , давненько такого футбольного отстоя не наблюдал со стороны обеих команд .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +528

      Киркинитидец > ROSTOV SUPER 9 минут назад

      просто ходили и спали...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72929
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru