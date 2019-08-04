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    Сотрудник ОМОНа после матча «Зенит» – «Краснодар» получил травму. Ему попали камнем в глаз

    В перерыве матча четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) случилось столкновение фанатов и сотрудников ОМОНа. Есть версия, что оно произошло из-за недостаточного места для курения болельщиков.

    На этом инциденты исчерпаны не были. Уже по окончании игры травму получил один из ОМОНовцев. Проходящие мимо болельщики кинули в него камень и попали в глаз, информирует «Фонтанка».

    Источник: «Фонтанка»

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