Сотрудник ОМОНа после матча «Зенит» – «Краснодар» получил травму. Ему попали камнем в глаз

В перерыве матча четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) случилось столкновение фанатов и сотрудников ОМОНа. Есть версия, что оно произошло из-за недостаточного места для курения болельщиков.

На этом инциденты исчерпаны не были. Уже по окончании игры травму получил один из ОМОНовцев. Проходящие мимо болельщики кинули в него камень и попали в глаз, информирует «Фонтанка».