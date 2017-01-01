РПЛ – о столкновении фанатов и ОМОНа на «Газпром Арене»: «Стадион должен быть зоной комфорта и безопасности. Ведем проверку»

В перерыве матча четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) случилось столкновение фанатов и ОМОНа. На ситуацию отреагировала лига.

«По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончанию матча начата РПЛ. По ее итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений.

Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности», – сказано в официальном заявлении.