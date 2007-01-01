Журналист Карпов: «Комличенко в шаге от перехода в «Локомотив»

Бывший журналист порталов «Матч ТВ» и «Чемпионат» Иван Карпов сообщил, что нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко вскоре должен стать футболистом «Локомотива». Ранее подобную информацию предоставил другой источник.

«В четверг трансферный комитет «Локомотива» одобрил покупку нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. Он нравится главному тренеру команды Юрию Семину. Чешский клуб рассчитывает заработать на трансфере не менее 4 миллиона евро, москвичи предлагают только 3,5. Идут переговоры.

Также Комличенко в это трансферное окно интересовался московский «Спартак». Главный тренер команды Олег Кононов просил генерального директора клуба Томаса Цорна приобрести этого игрока. Но переговоров с чехами красно-белые даже не начинали. Сейчас форвард в шаге от перехода в «Локомотив», – написал Карпов.