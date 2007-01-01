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    Журналист Карпов: «Комличенко в шаге от перехода в «Локомотив»

    Бывший журналист порталов «Матч ТВ» и «Чемпионат» Иван Карпов сообщил, что нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко вскоре должен стать футболистом «Локомотива». Ранее подобную информацию предоставил другой источник.

    «В четверг трансферный комитет «Локомотива» одобрил покупку нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. Он нравится главному тренеру команды Юрию Семину. Чешский клуб рассчитывает заработать на трансфере не менее 4 миллиона евро, москвичи предлагают только 3,5. Идут переговоры.

    Также Комличенко в это трансферное окно интересовался московский «Спартак». Главный тренер команды Олег Кононов просил генерального директора клуба Томаса Цорна приобрести этого игрока. Но переговоров с чехами красно-белые даже не начинали. Сейчас форвард в шаге от перехода в «Локомотив», – написал Карпов.

    • В прошлом сезоне Комличенко сыграл 33 матча в составе «Млады Болеслав» и забил 29 голов.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10152

      sssrspartak 29 минут назад

      палыч знает толк игрокам!мож в паре со смоловым и заиграют!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1040

      Фан666 33 минуты назад

      А ведь мог в Европе заиграть, а так самоубийца. будет вместе со с Смоловым пешком ходить

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2426

      paracetamol 59 минут назад

      Интересно, почему Краснодар не берет своего воспитанника?

      0
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      Рейтинг: +862

      Порванный хрюкан 1 час назад

      Видно замахалось руководство Локомотива ждать игры от суперфорварда Лопырева

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