Самедов – о Пилипчуке в «Спартаке»: «Он хочет быть на ведущих ролях. Каждый должен знать свое место, выполнять свою роль»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поговорил о фигуре помощника главного тренера Массимо Карреры Романа Пилипчука, работавшего в команде в чемпионском сезоне-2016/17.

– Вы пересеклись в «Спартаке» с Романом Пилипчуком. Что это за фигура?

– Фигура, которая хочет быть на ведущих ролях. Он помощник, но при этом хочет быть на ведущих ролях. Каждый должен знать свое место. Вот и все.

– Есть такой миф, что именно Пилипчук делал все за Карреру, а итальянец только с бровки руководил. Что Пилипчук проводил тренировки, тактику и прочее.

– А кто распускает эти слухи?

– Думаете, Пилипчук?

– Слухи же откуда-то берутся. Наверняка это распускают люди, которые так и считают: либо футболисты какие-то, либо он сам. Не знаю, может, Пилипчук так и считает. Я же считаю, что все было в тандеме. Я не умаляю заслуг помощника, он делал свою работу. Опять же: каждый должен знать свое место, выполнять свою роль.