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    Самедов – о Пилипчуке в «Спартаке»: «Он хочет быть на ведущих ролях. Каждый должен знать свое место, выполнять свою роль»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поговорил о фигуре помощника главного тренера Массимо Карреры Романа Пилипчука, работавшего в команде в чемпионском сезоне-2016/17.

    – Вы пересеклись в «Спартаке» с Романом Пилипчуком. Что это за фигура?

    – Фигура, которая хочет быть на ведущих ролях. Он помощник, но при этом хочет быть на ведущих ролях. Каждый должен знать свое место. Вот и все.

    – Есть такой миф, что именно Пилипчук делал все за Карреру, а итальянец только с бровки руководил. Что Пилипчук проводил тренировки, тактику и прочее.

    – А кто распускает эти слухи?

    – Думаете, Пилипчук?

    – Слухи же откуда-то берутся. Наверняка это распускают люди, которые так и считают: либо футболисты какие-то, либо он сам. Не знаю, может, Пилипчук так и считает. Я же считаю, что все было в тандеме. Я не умаляю заслуг помощника, он делал свою работу. Опять же: каждый должен знать свое место, выполнять свою роль.

    • В течение нескольких месяцев 2019 года Пилипчук был главным тренером белорусского «Динамо».
    • В «Спартаке» специалист работал с 2016 по 2018 год.
    • Самедов в прошлом месяце объявил о завершении карьеры.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1812

      JTherry 5 минут назад

      Самедов тактичен, как и всегда... Пилипчуку надо было раньше его место указать, слишком возомнил из себя мессию

      0
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      Рейтинг: +13592

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      У хохла видно крышу снесло от амбиций. ********

      0
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    • ...
      Рейтинг: +894

      Дедуктор 53 минуты назад

      Однако, давно таких умных комментариев от футболистов слышать не приходилось. Вроде, всё просто. Но - исключительно по делу и исключительно грамотно и тактично. Респект Самедову!

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