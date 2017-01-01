«Милан» объявил о переходе Беннасера. Алжирец стал лучшим игроком Кубка Африки-2019

Полузащитник «Эмполи» Исмаэль Беннасер стал игроком «Милана», информирует официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера пока неизвестна. Ранее сообщалось, что миланцы заплатят за хавбека 16 миллионов евро, еще 1 миллион будет доступен в виде бонусов.

Контракт 21-летнего футболиста с новым клубом рассчитан на пять лет.