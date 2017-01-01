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    «Милан» объявил о переходе Беннасера. Алжирец стал лучшим игроком Кубка Африки-2019

    Полузащитник «Эмполи» Исмаэль Беннасер стал игроком «Милана», информирует официальный твиттер клуба.

    Сумма трансфера пока неизвестна. Ранее сообщалось, что миланцы заплатят за хавбека 16 миллионов евро, еще 1 миллион будет доступен в виде бонусов.

    Контракт 21-летнего футболиста с новым клубом рассчитан на пять лет.

    • Беннасер выступал за «Эмполи» с 2017 года.
    • За два сезона он провел 77 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
    • Беннасер признан лучшим игроком Кубка Африки-2019.

    Источник: Официальный твиттер «Милана»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +332

      _MATRIX_ 33 минуты назад

      Достойное приобретение.

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