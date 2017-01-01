«Милан» объявил о переходе Беннасера. Алжирец стал лучшим игроком Кубка Африки-2019

Достойное приобретение.
Полузащитник «Эмполи» Исмаэль Беннасер стал игроком «Милана», информирует официальный твиттер клуба.
Сумма трансфера пока неизвестна. Ранее сообщалось, что миланцы заплатят за хавбека 16 миллионов евро, еще 1 миллион будет доступен в виде бонусов.
Контракт 21-летнего футболиста с новым клубом рассчитан на пять лет.
- Беннасер выступал за «Эмполи» с 2017 года.
- За два сезона он провел 77 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
- Беннасер признан лучшим игроком Кубка Африки-2019.
Ready to fight Ismaël?— AC Milan (@acmilan) 4 августа 2019 г.
Bienvenu Bennacer! #ForzaMilan pic.twitter.com/nKb3r8dmaD