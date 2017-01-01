Журналист Романо: Беннасер перейдет в «Милан». Алжирцем интересовался «Спартак»

«Милан» договорился о трансфере полузащитника «Эмполи» Исмаэля Беннасера, сообщает журналист Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма сделки составит 16 миллионов евро, еще 1 миллион будет доступен в виде бонусов.
Контракт 21-летнего футболиста с «Миланом» будет рассчитан на пять лет.
Две недели назад сообщалось об интересе к алжирцу со стороны «Спартака».
- Беннасер перешeл в «Эмполи» из «Арсенала» летом 2017 года за 1 миллион евро.
- В минувшем сезоне он провел 38 матчей и сделал три результативные передачи.
- Рыночная стоимость хавбека – 12 миллионов евро.