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    «Чемпионат»: алжирский хавбек «Эмполи» Беннасер может перейти в «Спартак»

    Полузащитник «Эмполи» Исмаэль Беннасер может перебраться в РПЛ.

    По информации «Чемпионата», в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Спартак».

    Москвичи рассматривают игрока сборной Алжира как возможную альтернативу Томашу Соучеку из «Славии», о трансфере которого «Спартак» пока не может договориться.

    • Беннасер перешeл в «Эмполи» из «Арсенала» летом 2017 года за 1 миллион евро.
    • Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до июня 2021 года.
    • В сезоне-2018/19 алжирец провел за «Эмполи» 38 матчей и сделал три результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Беннасера в 12 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +4566

      батог 2 минуты назад

      Опорник под Ханни ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19679

      gol_kak_sokol 7 минут назад

      У Мельги теперь есть, с кем по-испански перетереть. Ща к Жиго и Ханни добавят франкофона, а португальский чуть ли не родной язык Спартака. Надеюсь наши русский не забудут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1078

      JTherry 19 минут назад

      за 2 года трансферная стоимость Беннасера выросла в 12 раз??? круто, за счет чего интересно?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11082

      ВетеR 25 минут назад

      статистика игрока не впечатляет (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1529

      Krasnodar 123 38 минут назад

      Это будет сильный ход руководства и главного тренера команды!

      0
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