«Чемпионат»: алжирский хавбек «Эмполи» Беннасер может перейти в «Спартак»

Опорник под Ханни ?
Полузащитник «Эмполи» Исмаэль Беннасер может перебраться в РПЛ.
По информации «Чемпионата», в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Спартак».
Москвичи рассматривают игрока сборной Алжира как возможную альтернативу Томашу Соучеку из «Славии», о трансфере которого «Спартак» пока не может договориться.
- Беннасер перешeл в «Эмполи» из «Арсенала» летом 2017 года за 1 миллион евро.
- Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до июня 2021 года.
- В сезоне-2018/19 алжирец провел за «Эмполи» 38 матчей и сделал три результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость Беннасера в 12 миллионов евро.