«Чемпионат»: алжирский хавбек «Эмполи» Беннасер может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Эмполи» Исмаэль Беннасер может перебраться в РПЛ.

По информации «Чемпионата», в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Спартак».

Москвичи рассматривают игрока сборной Алжира как возможную альтернативу Томашу Соучеку из «Славии», о трансфере которого «Спартак» пока не может договориться.