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    Гвардиола недоволен отсутствием игроков «Манчестер Сити» в списке номинантов на звание футболиста года по версии ФИФА

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на решение ФИФА не включать игроков его команды в список номинантов на звание лучшего футболиста года.

    «Не хочу сказать, что 10 человек, номинированных на эту награду, ее не заслуживают. Но, к примеру, пять или шесть игроков «Сити» были номинированы на награды по итогам сезона АПЛ. Поэтому у меня вызвало удивление отсутствие в списке ФИФА наших футболистов. Мои парни провели невероятный сезон. Мы выиграли четыре титула.

    Возможно, для попадания в список нужно выиграть пять или шесть титулов, или набрать 250 очков. Видимо, эти награды зависят от Лиги чемпионов. Другие соревнования не имеют значения. Я не думаю, что есть футболист, который провeл сезон лучше, чем Бернарду Силва. Он выиграл все в Англии и Лигу наций со сборной Португалии. Но даже его нет в списке», – сказал Гвардиола.

    Источник: Manchester Evening News

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