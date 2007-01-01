Сульшер: «Уверен, что Погба хочет играть за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Полем Погба.

В субботу француз пропустил матч МКЧ с «Миланом» из-за спазма спины.

Однако Daily Mail утверждал, что футболист здоров, а его отсутствие в заявке манкунианцев обусловлено желанием поскорее оформить свой трансфер в «Реал».

«Я уверен, что Погба по-прежнему хочет играть за «Манчестер Юнайтед». У него нет повреждения, только болевые ощущения. Просто я не хотел никем рисковать на этих выходных, ведь до первой игры в АПЛ осталось всего восемь дней. Скорее всего, Поль вернется к тренировкам в начале следующей недели», – сказал Сульшер.