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    Сульшер: «Уверен, что Погба хочет играть за «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Полем Погба.

    • В субботу француз пропустил матч МКЧ с «Миланом» из-за спазма спины.
    • Однако Daily Mail утверждал, что футболист здоров, а его отсутствие в заявке манкунианцев обусловлено желанием поскорее оформить свой трансфер в «Реал».

    «Я уверен, что Погба по-прежнему хочет играть за «Манчестер Юнайтед». У него нет повреждения, только болевые ощущения. Просто я не хотел никем рисковать на этих выходных, ведь до первой игры в АПЛ осталось всего восемь дней. Скорее всего, Поль вернется к тренировкам в начале следующей недели», – сказал Сульшер.

    Источник: The Sun

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