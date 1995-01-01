Погба не полетел на матч с «Миланом» не из-за проблем со спиной. Игрок хочет ускорить свой переход в «Реал»

начнется в 19:36 , прям в 19:36?)
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не полетел с командой на матч международного кубка чемпионов против «Милана».
Ранее главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер сказал, что у француза случился спазм мышц спины.
Как утверждает Daily Mail, настоящая причина состоит в том, что француз хочет попытаться ускорить свой переход в «Реал». Поэтому в пятницу он просто не явился на посадку на рейс «Юнайтед» в Южный Уэльс. Партнеры по команде и официальные лица клуба были сильно удивлены его отсутствием, так как ранее футболиста официально включили в состав на игру.
Из-за Погба рейс был отложен на некоторое время.
- Ранее сообщалось, что «Реал» собирается предложить за 26-летнего хавбека около 166 миллионов евро.
- Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Милан» состоится сегодня и начнется в 19:36 по московскому времени.