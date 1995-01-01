Погба не полетел на матч с «Миланом» не из-за проблем со спиной. Игрок хочет ускорить свой переход в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не полетел с командой на матч международного кубка чемпионов против «Милана».

Ранее главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер сказал, что у француза случился спазм мышц спины.

Как утверждает Daily Mail, настоящая причина состоит в том, что француз хочет попытаться ускорить свой переход в «Реал». Поэтому в пятницу он просто не явился на посадку на рейс «Юнайтед» в Южный Уэльс. Партнеры по команде и официальные лица клуба были сильно удивлены его отсутствием, так как ранее футболиста официально включили в состав на игру.

Из-за Погба рейс был отложен на некоторое время.