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    Погба не полетел на матч с «Миланом» не из-за проблем со спиной. Игрок хочет ускорить свой переход в «Реал»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не полетел с командой на матч международного кубка чемпионов против «Милана».

    Ранее главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер сказал, что у француза случился спазм мышц спины.

    Как утверждает Daily Mail, настоящая причина состоит в том, что француз хочет попытаться ускорить свой переход в «Реал». Поэтому в пятницу он просто не явился на посадку на рейс «Юнайтед» в Южный Уэльс. Партнеры по команде и официальные лица клуба были сильно удивлены его отсутствием, так как ранее футболиста официально включили в состав на игру.

    Из-за Погба рейс был отложен на некоторое время.

    • Ранее сообщалось, что «Реал» собирается предложить за 26-летнего хавбека около 166 миллионов евро.
    • Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Милан» состоится сегодня и начнется в 19:36 по московскому времени.

    Источник: talkSPORT

    Британская спортивная радиостанция, основанная в 1995 году. Аудио-партнер АПЛ.

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8216

      DeStar 6 минут назад

      начнется в 19:36 , прям в 19:36?)

      0
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      Рейтинг: +6092

      ivanthebest 36 минут назад

      Пускай валит, за..бал до чёртиков со своими капризами и 10 хорошими матчами за весь сезон. Надеюсь Вудворд, не про..бёт как всегда все полимеры, и на вырученные средства возьмёт как и было обещано - Бруну Фернандеша и Серёжу Милинковича.

      1
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      Рейтинг: +665

      VVadic 49 минут назад

      Погбу и Мбаппе!

      1
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      Рейтинг: +8216

      DeStar > VVadic 6 минут назад

      лучше уж эриксона и мбаппе. Эриксон и дешевле раза в 2, и по игре , пожалуй , лучше

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