У Погба рецидив травмы спины. Он пропустит матч с «Миланом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник команды Поль Погба не сыграет в ближайшем матче из-за травмы спины.

Сегодня манкунианцы встретятся с «Миланом» в рамках Международного кубка чемпионов.

Начало встречи – в 19:35 по московскому времени.

Французский хавбек – трансферная цель «Реала». Мадридцы рассчитывают оформить его переход до 8 августа.

«У Погба произошел спазм спины. Это та же проблема, что и на прошлой неделе, когда он пропустил тренировку в Норвегии. Думаю, что он будет готов в начале следующей недели», – сказал Сульшер.