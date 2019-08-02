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    У Погба рецидив травмы спины. Он пропустит матч с «Миланом»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник команды Поль Погба не сыграет в ближайшем матче из-за травмы спины.

    • Сегодня манкунианцы встретятся с «Миланом» в рамках Международного кубка чемпионов.
    • Начало встречи – в 19:35 по московскому времени.
    • Французский хавбек – трансферная цель «Реала». Мадридцы рассчитывают оформить его переход до 8 августа.

    «У Погба произошел спазм спины. Это та же проблема, что и на прошлой неделе, когда он пропустил тренировку в Норвегии. Думаю, что он будет готов в начале следующей недели», – сказал Сульшер.

    Источник: The Metro

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +68

      Я - легенда 11 минут назад

      Знаем мы эти рецидивы. Говорят, рецидив, а потом выясняется, что человек в это время в гольф играл :-)

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