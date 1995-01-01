Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    The Sun: «Реал» предложит 150 миллионов за Погба после ухода Бэйла

    «Реал» ожидает ухода вингера Гарета Бэйла в китайский клуб, после чего предпримет очередную попытку купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Sun.

    По информации источника, мадридский клуб планирует предложить за французского хавбека 150 миллионов фунтов (более 166 миллионов евро).

    Когда Бэйл покинет команду, у «Реала» появится возможность выделить значительную сумму из бюджета на зарплату Погба.

    На приобретении 26-летнего футболиста настаивает главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. При этом «МЮ» продавать своего лидера этим летом не хочет.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72739
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru