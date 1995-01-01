The Sun: «Реал» предложит 150 миллионов за Погба после ухода Бэйла

«Реал» ожидает ухода вингера Гарета Бэйла в китайский клуб, после чего предпримет очередную попытку купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Sun.

По информации источника, мадридский клуб планирует предложить за французского хавбека 150 миллионов фунтов (более 166 миллионов евро).

Когда Бэйл покинет команду, у «Реала» появится возможность выделить значительную сумму из бюджета на зарплату Погба.

На приобретении 26-летнего футболиста настаивает главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. При этом «МЮ» продавать своего лидера этим летом не хочет.