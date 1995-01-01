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    Семак – о дебюте Малкома: «Ему очень тяжело. Через неделю он освоится и почувствует себя лучше»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку дебюту в составе петербургской команды новичка Малкома.

    «Естественно, ему очень тяжело. Это прежде всего молодой игрок, поэтому нужно ему почувствовать себя в команде достаточно уверенно для того, чтобы брать инициативу на себя. У него есть хорошие дриблинг и удар, но он больше хотел ассистировать сегодня. Одну передачу выдал хорошую сегодня, второй момент был, где он мог поострее играть.

    В целом, естественно, будет втягиваться, но мы должны его через игры подымать, готовить, чтобы он он набирал форму. По-другому очень сложно. Будем смотреть, будем тренироваться, готовиться. Через неделю он немножко освоится в команде и почувствует себя лучше», – сказал Семак.

    • «Зенит» купил Малкома за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.
    • Его зарплата – менее 6,5 миллиона евро в год.

    Источник: Sports.ru

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