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    Медведев: «Зарплата Малкома – 6,5 миллионов? Это завышенная цифра»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что годовая зарплата нападающего Малкома из «Барселоны» составит менее 6,5 миллионов евро.

    «Сумма трансфера – примерно 40 миллионов евро. Если использовать правила округления, снизу вверх. Зарплата в 6,5 миллионов евро? Это завышенная цифра», – заявил Медведев.

    «Зенит» объявил о переходе 22-летнего нападающего «Барселоны» в пятницу. Сумма трансфера составила 40+5 миллионов евро.

    • Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах, забив четыре гола и отдав два ассиста.

    Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»


    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +960

      CSKA471 2 минуты назад

      Пи.....здобол там все 8

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      Рейтинг: +385

      Аден 12 минут назад

      медведев не пи Sти, его покупка планировалась ранее т.к. Федеральная антимонопольная служба издала приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных предприятий на 1,4% с 01 июля 2019 г.

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      Рейтинг: +818

      Evgeniy32 > Аден 1 минуту назад

      Ты вообще сам веришь в то, что сказал? Подняли цены на газ потому что решили купить Малкома?)))))))) Шедевр конечно.

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