Медведев: «Зарплата Малкома – 6,5 миллионов? Это завышенная цифра»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что годовая зарплата нападающего Малкома из «Барселоны» составит менее 6,5 миллионов евро.

«Сумма трансфера – примерно 40 миллионов евро. Если использовать правила округления, снизу вверх. Зарплата в 6,5 миллионов евро? Это завышенная цифра», – заявил Медведев.

«Зенит» объявил о переходе 22-летнего нападающего «Барселоны» в пятницу. Сумма трансфера составила 40+5 миллионов евро.

Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.

В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах, забив четыре гола и отдав два ассиста.

Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»



