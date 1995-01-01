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    Чемпион мира Шюррле дебютировал за «Спартак» в матче с «Динамо», заменив Джано

    Арендованный на этой неделе у дортмундской «Боруссии» полузащитник Андре Шюррле дебютировал за «Спартак». Немец появился на поле в начале второго тайма, заменив Джано.

    В первом тайме хозяева остались в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.

    • Шюррле – чемпион мира 2014 года, участник финального матча.
    • В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Фулхэм».
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10143

      sssrspartak 3 минуты назад

      пока ни то несе!и так наверное все остальные!хотя...поглядим

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