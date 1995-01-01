Чемпион мира Шюррле дебютировал за «Спартак» в матче с «Динамо», заменив Джано

Арендованный на этой неделе у дортмундской «Боруссии» полузащитник Андре Шюррле дебютировал за «Спартак». Немец появился на поле в начале второго тайма, заменив Джано.

В первом тайме хозяева остались в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.