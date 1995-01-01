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    Самедов: «В «Спартаке» есть игроки, которые купаются в любви, но их футбольных качеств я никогда не понимал»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поговорил о футболистах москвичей. В прошлом месяце экс-игрок сборной России объявил о завершении карьеры.

    «В «Спартаке» есть футболисты, которые переоценены очень сильно болельщиками, а есть футболисты, которые недооценены. Есть игроки, которые просто купаются во всеобщей любви, но их футбольных качеств я никогда не понимал», – сказал Самедов.

    • Последним клубом уроженца Москвы стал «Крылья Советов».
    • Главное достижение Самедова в качестве игрока – победа со «Спартаком» в РПЛ.
    • В период с 2011 по 2018 год игрок провел 53 матча за сборную, забил семь голов.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7180

      Serjoga 50 минут назад

      Общие слова! Так о любом коллективе сказать можно! Где конкретные фамилии? Чего бояться теперь, если бутсы "на гвоздь" повесил? Это не этика! Это трусость ответить за свои слова!

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      Рейтинг: +13581

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Александр прав, это очень серьёзная проблема, которая на команде сказывается негативно. """""""""""""""""""""

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      Рейтинг: +640

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Поиграл во всех московских командах ( кроме ЦСКА) и никто не сказал ' это наш !!!'.
      Эта неопределенность сквозит и в интервью.
      там ещё журналюга тему прощального матча затрагивал....а кто его должен проводить ???

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      Рейтинг: +182

      Chingis17rus 2 часа назад

      Почему игроки после ухода из спартака, начинают вскрывать внутреннюю кухню.. Самедов займись делом или отдыхай уже

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      Рейтинг: +942

      Томик 2 часа назад

      Если уж начал - давай пофамильно! Кто, когда, где был замечен в необоснованной любви? Топ переоценённых футболистов Спартака от Самедова.

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      Рейтинг: +614

      Muboraksho 2 часа назад

      Уви, так и есть наверное судья по играм Спартака. Гладиаторские законы забыты и вот вам результат. Спартак стал касса для получение очков другими командами.

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      Рейтинг: +3512

      SPACE TRUCKIN 3 часа назад

      Саня,ты яркое тому подтверждение....вроде и игрок неплохой,и любили тебя...однако ощущение,что ты так и не раскрыл свой потенциал...

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