Самедов: «В «Спартаке» есть игроки, которые купаются в любви, но их футбольных качеств я никогда не понимал»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поговорил о футболистах москвичей. В прошлом месяце экс-игрок сборной России объявил о завершении карьеры.

«В «Спартаке» есть футболисты, которые переоценены очень сильно болельщиками, а есть футболисты, которые недооценены. Есть игроки, которые просто купаются во всеобщей любви, но их футбольных качеств я никогда не понимал», – сказал Самедов.