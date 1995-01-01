Самедов: «В «Спартаке» есть игроки, которые купаются в любви, но их футбольных качеств я никогда не понимал»

Общие слова! Так о любом коллективе сказать можно! Где конкретные фамилии? Чего бояться теперь, если бутсы "на гвоздь" повесил? Это не этика! Это трусость ответить за свои слова!
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поговорил о футболистах москвичей. В прошлом месяце экс-игрок сборной России объявил о завершении карьеры.
«В «Спартаке» есть футболисты, которые переоценены очень сильно болельщиками, а есть футболисты, которые недооценены. Есть игроки, которые просто купаются во всеобщей любви, но их футбольных качеств я никогда не понимал», – сказал Самедов.
- Последним клубом уроженца Москвы стал «Крылья Советов».
- Главное достижение Самедова в качестве игрока – победа со «Спартаком» в РПЛ.
- В период с 2011 по 2018 год игрок провел 53 матча за сборную, забил семь голов.