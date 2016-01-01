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    Широков – о Малкоме в «Зените»: «Это же не Месси приехал, а человек, который сидел под ним»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал переход бразильского вингера Малкома из «Барселоны» в петербургский клуб.

    «Неожиданный трансфер Малкома, все-таки не каждый день игроки из «Барселоны» переходят в «Зенит» и вообще в российский чемпионат. Что касается разговоров о том, что Малком приехал из-за денег, то, естественно, не без этого.

    Но в «Барселоне» у него было мало игровой практики, а сидеть под Месси – невеселая перспектива. «Зенит» можно с таким трансфером только поздравить: приехал молодой и достаточно перспективный игрок, под Лигу чемпионов это значительное усиление.

    Обязаны ли питерцы теперь выходить из группы в ЛЧ? Это же не Месси приехал, а всего лишь человек, который сидел под ним. Задачи остались те же: нужно закладываться на выход из группы. Но это не значит, что от одного трансфера «Зенит» будет играть, как «Барселона».

    Это хорошее усиление, но не более того. Посмотрим, как он адаптируется и проявит себя. Но хорошо и приятно, что у «Зенита» каждый год происходит трансфер на вход или на выход с одним из значимых европейских клубов», – сказал Широков.

    • «Зенит» купил Малкома за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.
    • Его зарплата – менее 6,5 миллиона евро в год.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +426

      Toomans 3 минуты назад

      Бомбардирчик! Ты када, сволочь такая, научишься заголовки писать?)) Ну смешно потом новость читать, которая в корне от анонса отличается.

      P.S. Адекватнейшие комментарий и оценка от Широкова. Крайне трудно не согласиться с его точкой зрения.

      0
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      Рейтинг: +2394

      paracetamol 15 минут назад

      Рома! У нас вместо Месси Зюба и Азмун. Так что все норм!

      0
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      Рейтинг: +3499

      ivan-football-fan 17 минут назад

      ЗП очень похожа на ту, что в Зените получал ХАЛК...
      Сопоставимы?
      Не уверен....

      1
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      Рейтинг: +2394

      paracetamol > ivan-football-fan 14 минут назад

      Виш-ли. Халк уже состоявшимся приехал, а у этого все впереди.

      1
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      Рейтинг: +2814

      Yev 29 минут назад

      Ну его ж туда кто-то и за что-то, вернее за какие-то качества, посадил. Наверное не зря, я надеюсь.

      1
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      Рейтинг: +299

      johnny983 49 минут назад

      Хех, сравнил! Любой игрок в мире, перейдя в Барсу, будет сидеть под Месси))

      1
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      Рейтинг: +780

      Борат 51 минуту назад

      Ну может теперь будет нормальный бомбардир в чемпионате а не какой-то там чалов! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +1097

      Derzkiy1 1 час назад

      Как он выразился сидеть под Месси в футбольном мире тоже не мало значит ! У него уровень на много выше любого игрока Зенита и на пенсию он точно не приехал , если травм не будет он рты быстро всем закроет

      1
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      Рейтинг: +478

      GSmall 1 час назад

      Хоть адекватный комент дал.Спасибо алкаш

      3
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      Рейтинг: +975

      Миша13 1 час назад

      Тут я с Романом согласен..столько криков ,поздравлений,многие обкончались от радости.А приехал просто не плохой игрок за большие деньги и зарплату Такой же был шум когда привезли Маркизио.

      3
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      Рейтинг: +1626

      ухоженный крокодил > Миша13 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тэбэ сколько лет?
      Всем собравшимся, не обезятельно знать, что ты дрочишь на ыутболистов.

      -4
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      Рейтинг: +49

      Iupiterss 1 час назад

      Тебя то в Барсу сидеть под Месси не брали.Брали посидеть в Спартак,и то недосидел,выгнали.Помолчал бы.

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