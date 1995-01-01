Тренер «Лестера» Роджерс подтвердил, что Магуайр уходит из клуба. Футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс анонсировал уход из клуба защитника Гарри Магуайра. По информации СМИ, футболист сборной Англии пополнит «Манчестер Юнайтед».

«Клубы уже согласовали стоимость сделки, но наше дело – это смотреть вперед. Этот трансфер – пример бизнеса. Магуайр – это высочайший уровень и отличный человек», – приводит слова тренера The Sun.