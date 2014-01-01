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    Sky Sports: «МЮ» готов заплатить за Магуайра до 80 миллионов фунтов

    «Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры по трансферу защитника «Лестера» Гарри Магуайра.

    Манкунианцы готовы отдать за 26-летнего игрока до 80 миллионов фунтов (87,9 миллионов евро). Если это случится, Магуайр станет самым дорогим защитником в истории футбола.

    Сейчас этот статус принадлежит Вирджилу ван Дейку из «Ливерпуля», за которого полтора года назад заплатили 75 миллионов фунтов.

    Ранее сообщалось, что «Лестер» потребовал за Магуайра более 75 миллионов фунтов.

    • Контракт Магуайра с «Лестером» рассчитан до 2023 года.
    • В прошлом сезоне он провел 32 матча за клуб и забил три гола.

    Источник: Sky Sports

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