Шюррле: «Мне нравится Москва, тут очень хорошие рестораны»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о впечатлениях от Москвы. Немец арендован на сезон у дортмундской «Боруссии».

«Мне нравится Москва, она огромная. А ещe тут очень хорошие рестораны. Я был в русском ресторане, мне понравилась ваша еда. Стараюсь не есть много мяса, не очень большой его фанат. Стараюсь быть вегетарианцем, но не всегда: когда-то ем мясо, когда-то — нет», – сказал Шюррле.