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    Шюррле: «Мне нравится Москва, тут очень хорошие рестораны»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о впечатлениях от Москвы. Немец арендован на сезон у дортмундской «Боруссии».

    «Мне нравится Москва, она огромная. А ещe тут очень хорошие рестораны. Я был в русском ресторане, мне понравилась ваша еда. Стараюсь не есть много мяса, не очень большой его фанат. Стараюсь быть вегетарианцем, но не всегда: когда-то ем мясо, когда-то — нет», – сказал Шюррле.

    • В сезоне-2018/19 немец выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Также в своей карьере хавбек играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
    • Шюррле – чемпион мира 2014 года. На счету полузащитника 57 встреч в составе сборной Германиии 22 забитых мяча.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +405

      ФК_Полоцк 21 минуту назад

      Так это и самое главное в футболе. Есть где тренироваться)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -286

      DonBaton 22 минуты назад

      Все понятно,он приехал сюда пожрать,что и понятно,больше в дерьмо помойке делать нечего

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3403

      ЮНик 48 минут назад

      Сразу "службу понял"! А еще помимо ресторанов, саун с красивыми тёлками и прочей "Кофемании" здесь можно откровенно "валять дурочку" на поле и получать за это абсолютно незаслуженное огромное бабло. "Россия, "Спартак", водка, бабы, баня, гут, карашо!"

      2
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      Рейтинг: +1529

      baden69 52 минуты назад

      Так он приехал походить по ресторанам??? А я думал, что за ромбик играть...)))

      3
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