Шюррле: «Мне нравится Москва, тут очень хорошие рестораны»

Так это и самое главное в футболе. Есть где тренироваться)
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о впечатлениях от Москвы. Немец арендован на сезон у дортмундской «Боруссии».
«Мне нравится Москва, она огромная. А ещe тут очень хорошие рестораны. Я был в русском ресторане, мне понравилась ваша еда. Стараюсь не есть много мяса, не очень большой его фанат. Стараюсь быть вегетарианцем, но не всегда: когда-то ем мясо, когда-то — нет», – сказал Шюррле.
- В сезоне-2018/19 немец выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Также в своей карьере хавбек играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
- Шюррле – чемпион мира 2014 года. На счету полузащитника 57 встреч в составе сборной Германиии 22 забитых мяча.