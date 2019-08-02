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    Footmercato: «Эвертон» приобрел Гбамина за 27 миллионов

    Полузащитник «Майнца» Жан-Филипп Гбамин стал игроком «Эвертона».

    По информации Footmercato, клуб из Ливерпуля заплатил за 23-летнего ивуарийца 27 млн евро. Контракт подписан на пять лет.

    Также сообщается, что в ближайшие часы в «Эвертон» перейдет форвард «Ювентуса» Мойзе Кен. Сумма трансфера составит 25-30 миллионов евро.

    • Ранее сообщалось, что Гбамин может перейти в «Арсенал» за 30 миллионов.
    • В прошедшем розыгрыше Бундеслиги ивуариец провел 30 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: Footmercato

    Footmercato - сайт о французском футболе. Подписчиков в твиттере - более 700 тысяч.

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    02.08.2019 15:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2888

      absent32 2 августа 2019, 17:04

      парой кажется что живешь в какой-то непонятной реальности. а вообще это реальность? все лето какие-то непонятные практически неизвестные футболисты переходят из клуба в клуб за бешеные бабки. *** у меня в FIFA MANAGER такая же хрень)))))))))))))))))))))))

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    • ...
      Рейтинг: +779

      GSmall 2 августа 2019, 16:32

      Гбамен,тот же Сери.То есть никчемный игрок.А Мойзе это тот же Балотелли ,только на минималках

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