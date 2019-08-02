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    Клубный магазин «Зенита» разместил на витрине футболку Малкома

    В официальном магазине «Зенита» в Петербурге появились футболки с именем бразильского нападающего Малкома.

    Один из манекенов магазина, находящийся на витрине, был одет в форму с именем Малкома под номером 8. Официально «Зенит» пока не объявлял о трансфере бразильского футболиста.

    Ранее Малком прилетел в Санкт-Петербург и опубликовал сторис с прогулки по городу. По информации Marca, клубы согласовали трансфер 22-летнего игрока за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов. RMC Sport сообщал, что зарплата бразильца составит более 8 миллионов евро в год.

    • Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3376

      nik55 19 минут назад

      будет цирк если трансфер не состоится

      0
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      ...
      Рейтинг: +458

      GSmall > nik55 13 секунд назад

      Ну надейся)

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