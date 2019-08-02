Клубный магазин «Зенита» разместил на витрине футболку Малкома

В официальном магазине «Зенита» в Петербурге появились футболки с именем бразильского нападающего Малкома.

Один из манекенов магазина, находящийся на витрине, был одет в форму с именем Малкома под номером 8. Официально «Зенит» пока не объявлял о трансфере бразильского футболиста.

Ранее Малком прилетел в Санкт-Петербург и опубликовал сторис с прогулки по городу. По информации Marca, клубы согласовали трансфер 22-летнего игрока за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов. RMC Sport сообщал, что зарплата бразильца составит более 8 миллионов евро в год.