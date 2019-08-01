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    Малком прилетел в Санкт-Петербург и опубликовал сторис с прогулки по городу

    Вингер «Барселоны» Малком в ближайшее время станет игроком «Зенита».

    Футболист уже прилетел в Санкт-Петербург и погулял по городу. Кадры с прогулки он выложил в сторис своего инстаграма.

    Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 22-летнего игрока за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

    По информации RMC Sport, зарплата бразильца составит более 8 миллионов евро в год.

    • Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: Инстаграм Малкома

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    01.08.2019 23:59
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +325

      _MATRIX_ 15 минут назад

      "зарплата бразильца составит более 8 миллионов евро в год"

      Только не называйте это зарплатой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +739

      Борат 25 минут назад

      ФЕДУН ВСЮ НОЧЬ НЕ УСНЁТ, БУДЕТ ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ СВОИ 8 ЛЯМОВ НА КАКОГО-ТО ТИЛЯ !

      1
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      Рейтинг: +81

      Фантомас 67 33 минуты назад

      Наверное самая большая зарплата в РПЛ, Зе Болотный, ну-ка стукни по столу кулаком, мля!

      0
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      Рейтинг: +2093

      Chesn0k 40 минут назад

      леса тушить дорого, а на футболизда 80 лямов евро нашлось

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +739

      Борат > Chesn0k 38 минут назад

      федун-падла продал бы свой спартак во благо лесов, так ведь нет!

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