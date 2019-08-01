Малком прилетел в Санкт-Петербург и опубликовал сторис с прогулки по городу

"зарплата бразильца составит более 8 миллионов евро в год"
Только не называйте это зарплатой.
Вингер «Барселоны» Малком в ближайшее время станет игроком «Зенита».
Футболист уже прилетел в Санкт-Петербург и погулял по городу. Кадры с прогулки он выложил в сторис своего инстаграма.
Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 22-летнего игрока за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.
По информации RMC Sport, зарплата бразильца составит более 8 миллионов евро в год.
- Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
- В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.