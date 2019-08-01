Малком прилетел в Санкт-Петербург и опубликовал сторис с прогулки по городу

Вингер «Барселоны» Малком в ближайшее время станет игроком «Зенита».

Футболист уже прилетел в Санкт-Петербург и погулял по городу. Кадры с прогулки он выложил в сторис своего инстаграма.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 22-летнего игрока за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

По информации RMC Sport, зарплата бразильца составит более 8 миллионов евро в год.