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    Шюррле: «Спартак» – это клуб с очень хорошим управлением, традициями и амбициозными целями»

    Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

    «Спартак» арендовал 28-летнего игрока на один сезон с правом выкупа.

    «На меня никто не давил, чтобы я принял решение как можно быстрее. После того, как от «Спартака» поступило предложение, мы провели напряженные переговоры с хорошим итогом.

    «Спартак» – это клуб с очень хорошим управлением, традициями и амбициозными целями. Москва – это новый опыт. Конечно, русский язык довольно сложен, но это не препятствие. Мне любопытен новый опыт», – сказал Шюррле.

    • В сезоне-2018/19 немец выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Также в своей карьере хавбек играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
    • Шюррле – чемпион мира 2014 года. На счету полузащитника 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча.

    Источник: Sport.de

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +44

      Я - легенда 19 минут назад

      Но то, что Шюррле в своё время забивал ЦСКА два гола, это уже может рассматриваться как наличие спартаковского духа! =)

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      Рейтинг: +44

      Я - легенда 26 минут назад

      У него жена русская - Анна. И в "Челси" он играл, где владелец и менеджмент из России. Так что Россия для него уже давно не была чужой, что и сыграло значительную роль в этом переходе.

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      Рейтинг: +748

      IVANRUS777 28 минут назад

      Управлением? Цорн конечно напел ему сказок в уши.

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      Рейтинг: +2690

      Yurok161 37 минут назад

      Тебя *******

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