Шюррле: «Спартак» – это клуб с очень хорошим управлением, традициями и амбициозными целями»

Но то, что Шюррле в своё время забивал ЦСКА два гола, это уже может рассматриваться как наличие спартаковского духа! =)
Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.
«Спартак» арендовал 28-летнего игрока на один сезон с правом выкупа.
«На меня никто не давил, чтобы я принял решение как можно быстрее. После того, как от «Спартака» поступило предложение, мы провели напряженные переговоры с хорошим итогом.
«Спартак» – это клуб с очень хорошим управлением, традициями и амбициозными целями. Москва – это новый опыт. Конечно, русский язык довольно сложен, но это не препятствие. Мне любопытен новый опыт», – сказал Шюррле.
- В сезоне-2018/19 немец выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Также в своей карьере хавбек играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
- Шюррле – чемпион мира 2014 года. На счету полузащитника 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча.