Шюррле: «Спартак» – это клуб с очень хорошим управлением, традициями и амбициозными целями»

Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

«Спартак» арендовал 28-летнего игрока на один сезон с правом выкупа.

«На меня никто не давил, чтобы я принял решение как можно быстрее. После того, как от «Спартака» поступило предложение, мы провели напряженные переговоры с хорошим итогом.

«Спартак» – это клуб с очень хорошим управлением, традициями и амбициозными целями. Москва – это новый опыт. Конечно, русский язык довольно сложен, но это не препятствие. Мне любопытен новый опыт», – сказал Шюррле.